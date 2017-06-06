В лесном хозяйстве Красноярского края наведут порядок
Министерству лесного хозяйства региона рекомендовали создать стратегию развития и распределять лес среди населения, аграриев и инвесторов равномерно.
Министерству лесного хозяйства региона рекомендовали создать стратегию развития и распределять лес среди населения, аграриев и инвесторов равномерно.
Лесной отрасли Красноярского края необходима стратегия развития. Такое предложение накануне озвучили депутаты Законодательного Собрания края в рамках обсуждения деятельности профильного министерства.
Напомним, ранее министр лесного хозяйства Владимир Векшин докладывал краевому парламенту о положении дел в его ведомстве. Со стороны народных избранников было много нареканий, также замечания высказали представители прокуратуры и Счетной палаты. В результате с учетом замечаний депутаты подготовили проект постановления, в который внесли свои рекомендации по работе министерства.
«Мы учитываем в постановлении три основных направления, — подчеркнул депутат Александр Симановский. — Это выделение леса для населения, для сельскохозяйственных производителей и для инвестиционных проектов».
Так, в постановлении отмечено: в 2016 году объем лесных насаждений по договорам
Проблемы депутаты отметили в сфере обеспечения лесом малого бизнеса. Так, объем лесосеки, зарезервированной под инвестиционные проекты, в крае составляет 6,8 млн кубометров, что, по оценке специалистов, на 2,8 млн «кубов» больше, чем необходимо.
«К этому надо более серьезно относиться. Если мы все раздадим под инвестпроекты, то для малого и среднего бизнеса, для градообразующих предприятий не останется леса. А они платят налоги, выдают зарплату, наводят порядок в лесу», — сказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.
Депутат Елена Пензина заострила внимание на приведенном в постановлении примере предприятия ПАО «Ангара-Пейпа», которое «и лес вырубало, и налоги не платило». При этом, как значится в документе, сейчас вновь одобрена заявка на реализацию того же инвестиционного проекта в Енисейском районе, только другими организациями. Министр отреагировал: «Так вообще никому верить,
Также министру не понравились включенные в проект обороты: «отрасль отличается высоким уровнем криминогенности» и другие. Его проинформировали, что все формулировки взяты из заключений прокуратуры и Счетной палаты. В результате было принято решение после небольших технических доработок вынести проект постановления на сессию 8 июня. Документ будет рассмотрен после того, как Владимир Векшин отчитается о работе вверенного ему министерства перед Законодательным Собранием.
Кроме того, депутатам представили проект концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий краевого значения. Документ разработан региональным министерством природных ресурсов и экологии. Концепция содержит перечень из 30 подобных территорий, которые планируется создать до 2030 года. В их число включен природный комплекс «Черная сопка» в Березовском районе. Однако депутаты не стали сразу одобрять документ, а решили внимательно изучить его и рассмотреть на следующем заседании комитета в виду особой важности этой темы.