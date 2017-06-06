Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
06:22 (мск), источник: Newslab.ru

В лесном хозяйстве Красноярского края наведут порядок

Министерству лесного хозяйства региона рекомендовали создать стратегию развития и распределять лес среди населения, аграриев и инвесторов равномерно.

Лесной отрасли Красноярского края необходима стратегия развития. Такое предложение накануне озвучили депутаты Законодательного Собрания края в рамках обсуждения деятельности профильного министерства.

Напомним, ранее министр лесного хозяйства Владимир Векшин докладывал краевому парламенту о положении дел в его ведомстве. Со стороны народных избранников было много нареканий, также замечания высказали представители прокуратуры и Счетной палаты. В результате с учетом замечаний депутаты подготовили проект постановления, в который внесли свои рекомендации по работе министерства.

«Мы учитываем в постановлении три основных направления, — подчеркнул депутат Александр Симановский. — Это выделение леса для населения, для сельскохозяйственных производителей и для инвестиционных проектов».

Так, в постановлении отмечено: в 2016 году объем лесных насаждений по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан составил 2,2 млн кубометров. При этом только небольшая часть используется по целевому назначению, а остальное становится предметом торговли на «черном рынке». По мнению депутатов, это сфера контроля министерства, и здесь необходимо наводить порядок. Также вопросы у парламентариев возникли по обеспечению древесиной предприятий агромпромышленного комплекса. Согласно краевому закону для них должны проводиться отдельные аукционы на приобретение лесных насаждений. Между тем, министерство предлагает им участвовать в аукционах на общих основаниях с малым и средним бизнесом. В результате сельскохозяйственные предприятия не выдерживают конкуренции. Владимир Векшин ответил, что на этой неделе планирует обсудить проблему с министром сельского хозяйства Леонидом Шороховым.

Проблемы депутаты отметили в сфере обеспечения лесом малого бизнеса. Так, объем лесосеки, зарезервированной под инвестиционные проекты, в крае составляет 6,8 млн кубометров, что, по оценке специалистов, на 2,8 млн «кубов» больше, чем необходимо.

«К этому надо более серьезно относиться. Если мы все раздадим под инвестпроекты, то для малого и среднего бизнеса, для градообразующих предприятий не останется леса. А они платят налоги, выдают зарплату, наводят порядок в лесу», — сказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Депутат Елена Пензина заострила внимание на приведенном в постановлении примере предприятия ПАО «Ангара-Пейпа», которое «и лес вырубало, и налоги не платило». При этом, как значится в документе, сейчас вновь одобрена заявка на реализацию того же инвестиционного проекта в Енисейском районе, только другими организациями. Министр отреагировал: «Так вообще никому верить, по-вашему, нельзя». Александр Симановский пояснил: «Вопрос не в том, верить или не верить. Вопрос в том, что должна быть стратегия. Об этом министерству говорилось еще несколько месяцев назад. Сперва нужно четко понимать, какие нужны участки, под какие цели, а потом уже выделять лес для вырубки».

Также министру не понравились включенные в проект обороты: «отрасль отличается высоким уровнем криминогенности» и другие. Его проинформировали, что все формулировки взяты из заключений прокуратуры и Счетной палаты. В результате было принято решение после небольших технических доработок вынести проект постановления на сессию 8 июня. Документ будет рассмотрен после того, как Владимир Векшин отчитается о работе вверенного ему министерства перед Законодательным Собранием.

Кроме того, депутатам представили проект концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий краевого значения. Документ разработан региональным министерством природных ресурсов и экологии. Концепция содержит перечень из 30 подобных территорий, которые планируется создать до 2030 года. В их число включен природный комплекс «Черная сопка» в Березовском районе. Однако депутаты не стали сразу одобрять документ, а решили внимательно изучить его и рассмотреть на следующем заседании комитета в виду особой важности этой темы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
КПК «Совет» не будет менять проценты при досрочном закрытии сбережений
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
АНБ США: «российские» хакеры атаковали американские избиркомы
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Президент Литвы видит угрозу в России и Белоруссии
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
Суд выдал сторонам текст решения по иску Усманова к Навальному
Спорт
Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных - даже крупное поражение было бы не столь болезненным
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь