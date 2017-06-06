Казахстанцы стали чаще получать деньги из-за рубежа
Жители Казахстана стали чаще получать деньги
Жители Казахстана стали чаще получать деньги
Интенсивность денежных переводов
Денежные переводы в Казахстан
Таким образом, средняя сумма перевода на одну транзакцию выросла на 5,9% (10,0 тыс. тенге) и составила 180,5 тыс. тенге.
По объему денежных переводов
Объем переводов через систему Золотая корона составил 24,6 млрд тенге, рост за год на 24,7% (4,9 млрд тенге). Доля от рынка уменьшилась на 0,8 п.п., до 43,7%.
Следом идет система Western Union с объемом переводов 12,5 млрд тенге, что на 27,6% (2,7 млрд тенге) больше, чем в прошлом году. Доля от рынка выросла с 22,1% до 22,3%.
Замыкает тройку лидеров система Юнистрим. Объем денежных переводов составил 5,8 млрд тенге, рост за год на 35,7% (1,5 млрд тенге) больше, по сравнению с
По количеству транзакций за
За 1 квартал через систему Золотая корона было произведено 101,9 тыс. транзакций, что на 14,4% (12,8 тыс. транзакций) больше, чем в прошлом году. Доля от рынка уменьшилась с 34,3% до 32,7%.
На втором месте Western Union — 80,5 тыс. транзакций, рост за год составил 32,2% (19,6 тыс. транзакций), доля от рынка выросла с 23,4% до 25,8%.
Замыкает топ-3 по количеству транзакций за
В марте было переведено
Средний чек одного перевода уменьшился на 0,4% (0,8 тыс. тенге) и составил 181,2 тыс. тенге за одну транзакцию.