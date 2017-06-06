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07:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанцы стали чаще получать деньги из-за рубежа

Жители Казахстана стали чаще получать деньги из-за рубежа. В 1 квартале 2017 количество транзакций выросло почти на 20%, объем денежных переводов в РК увеличился на 27%, сообщают аналитики ranking.kz.

Источник: Newtimes.kz

Интенсивность денежных переводов из-за рубежа в Казахстан увеличивается — количество транзакций за январь-март 2017 года составило 311,6 тысячи. По сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года количество транзакций выросло на 19,8%, или на 51,6 тысячи.

Денежные переводы в Казахстан из-за рубежа за январь-март 2017 составили 56,2 млрд тенге, что на 26,9% (11,9 млрд тенге) больше, чем в прошлом году.

Таким образом, средняя сумма перевода на одну транзакцию выросла на 5,9% (10,0 тыс. тенге) и составила 180,5 тыс. тенге.

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По объему денежных переводов из-за рубежа в Казахстан за январь-март 2017 года лидируют системы Золотая корона и Western Union с совокупной долей на рынке 65,9%.

Объем переводов через систему Золотая корона составил 24,6 млрд тенге, рост за год на 24,7% (4,9 млрд тенге). Доля от рынка уменьшилась на 0,8 п.п., до 43,7%.

Следом идет система Western Union с объемом переводов 12,5 млрд тенге, что на 27,6% (2,7 млрд тенге) больше, чем в прошлом году. Доля от рынка выросла с 22,1% до 22,3%.

Замыкает тройку лидеров система Юнистрим. Объем денежных переводов составил 5,8 млрд тенге, рост за год на 35,7% (1,5 млрд тенге) больше, по сравнению с январем-мартом 2016 года. Доля от рынка выросла с 9,6% до 10,2%.

По количеству транзакций за январь-март 2017 года также лидируют системы Золотая корона и Western Union на которых приходится 58,5% от всех транзакций по денежным переводам из-за рубежа в Казахстан.

За 1 квартал через систему Золотая корона было произведено 101,9 тыс. транзакций, что на 14,4% (12,8 тыс. транзакций) больше, чем в прошлом году. Доля от рынка уменьшилась с 34,3% до 32,7%.

На втором месте Western Union — 80,5 тыс. транзакций, рост за год составил 32,2% (19,6 тыс. транзакций), доля от рынка выросла с 23,4% до 25,8%.

Замыкает топ-3 по количеству транзакций за январь-март 2017 года система Блиц — 36,3 тыс. транзакций, на 21,4% (6,4 тыс. транзакций) больше, по сравнению с январем-мартом прошлого года. Доля от рынка увеличилась с 11,5% до 11,7%.

В марте было переведено из-за рубежа в Казахстан 21,5 млрд тенге, на 19,6% (3,5 млрд тенге) больше, чем месяцем ранее. Количество транзакций за месяц выросло на 20,1% (19,9 тыс. транзакций), до 118,7 тыс. транзакций.

Средний чек одного перевода уменьшился на 0,4% (0,8 тыс. тенге) и составил 181,2 тыс. тенге за одну транзакцию.

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