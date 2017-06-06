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06:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Горячую воду отключат в 5 районах Челябинска

Сегодня, 6 июня, в Челябинске стартует второй этап опрессовок теплосетей.

Источник: AP 2017

Без горячей воды на две недели останутся жители пяти районов города: Калининского, Курчатовского, Ленинского, Тракторозаводского и Центрального, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

А третий этап подготовки котельных начнется 13 июня, продлится до 27 июня и коснется только Металлургического района.

Добавим, что узнать, попал ли дом в зону отключения можно, сверившись со списком на сайте.

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