Горячую воду отключат в 5 районах Челябинска

Без горячей воды на две недели останутся жители пяти районов города: Калининского, Курчатовского, Ленинского, Тракторозаводского и Центрального, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

А третий этап подготовки котельных начнется 13 июня, продлится до 27 июня и коснется только Металлургического района.

Добавим, что узнать, попал ли дом в зону отключения можно, сверившись со списком на сайте.