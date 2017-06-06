Более чем в 2,5 раза увеличился за год доход министра здравоохранения Краснодарского края
Краснодар, 6 июня, KrasnodarMedia. Годовой доход министра здравоохранения Краснодарского края увеличился более чем в 2,5 раза.
Краснодар, 6 июня, KrasnodarMedia. Годовой доход министра здравоохранения Краснодарского края увеличился более чем в 2,5 раза.
Имущество Евгения Филиппова пополнилось двумя земельными участками, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на раздел «Антикоррупционная деятельность» сайта министерства здравоохранения Краснодарского края.
В 2016 году министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обнародовал в налоговой декларации 4 698 399 12 рублей дохода. Для сравнения, в позапрошлом году эта цифра составляла 1 739 693 1 рублей. В собственности высокопоставленного чиновника
Декларация главы минздрава за 2016 год «приросла» двумя новыми земельными участками — площадью 801,0 кв. метра в качестве индивидуальной собственности и размером 714,0 кв. метров для индивидуального жилищного строительства. Транспортных средств у Евгения Филиппова ни в собственности, ни в пользовании нет.
Из списка пользователей квартиры площадью 47,1 кв. метров в 2016 году выбыл сын министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.