Более чем в 2,5 раза увеличился за год доход министра здравоохранения Краснодарского края

Имущество Евгения Филиппова пополнилось двумя земельными участками, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на раздел «Антикоррупционная деятельность» сайта министерства здравоохранения Краснодарского края.

В 2016 году министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обнародовал в налоговой декларации 4 698 399 12 рублей дохода. Для сравнения, в позапрошлом году эта цифра составляла 1 739 693 1 рублей. В собственности высокопоставленного чиновника по-прежнему осталось четыре квартиры площадью 52,4 кв. метров, 43,7 кв. метров, 51,0 кв. метров и 45,9 кв. метров. Также глава минздрава Кубани располагает квартирой в 47,1 кв. метров, которая находится в его пользовании. В собственности Евгения Филиппова остался жилой дом площадью 200,8 кв. метров и гаражный бокс в 12,9 кв. метров. Также чиновник по-прежнему владеет земельным участком в 1000,0 кв. метров.

Декларация главы минздрава за 2016 год «приросла» двумя новыми земельными участками — площадью 801,0 кв. метра в качестве индивидуальной собственности и размером 714,0 кв. метров для индивидуального жилищного строительства. Транспортных средств у Евгения Филиппова ни в собственности, ни в пользовании нет.

Из списка пользователей квартиры площадью 47,1 кв. метров в 2016 году выбыл сын министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.