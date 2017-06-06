В Воронежской области завершились посевные работы
Аграрии засеяли 1,7 млн га земли в регионе.
Аграрии засеяли 1,7 млн га земли в регионе.
Посевная кампания в Воронежской области завершилась, сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов на заседании в понедельник, 6 июня. Аграрии засеяли различными культурами более 1,7 млн га — 97% от запланированной площади сева.
Зерновые и зернобобовые культуры заняли площадь в 752 тыс. га, подсолнечник — 410 тыс. га, кукуруза на зерно — 247 тыс. га, сахарная свекла -132 тыс. га, гречиха — 29 тыс. га, просо — 9 тыс. га. Посевы кукурузы, подсолнечника, яровых ячменя и пшеницы