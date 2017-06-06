В Воронежской области завершились посевные работы

Посевная кампания в Воронежской области завершилась, сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов на заседании в понедельник, 6 июня. Аграрии засеяли различными культурами более 1,7 млн га — 97% от запланированной площади сева.

Зерновые и зернобобовые культуры заняли площадь в 752 тыс. га, подсолнечник — 410 тыс. га, кукуруза на зерно — 247 тыс. га, сахарная свекла -132 тыс. га, гречиха — 29 тыс. га, просо — 9 тыс. га. Посевы кукурузы, подсолнечника, яровых ячменя и пшеницы из-за холодной погоды и майских заморозков «находятся в угнетенном состоянии», сообщил Виктор Логвинов. В июне их обрабатывают инсектицидами, гербицидами и фунгицидами от вредителей, сорняков и болезней.