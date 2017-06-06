Способы поддержки оленеводства пересмотрят в Хабаровском крае

Изменения будут направлены на повышение эффективности отрасли. Уже разработаны поправки в существующий краевой закон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в новой редакции собираются сохранить оленеводческим хозяйствам господдержку на охрану поголовья от хищных зверей, приобретение комбинированных кормов в случае ЧС, предоставление налоговых льгот. Также предлагается предусмотреть финансовую помощь на обеспечение доступности кредитных ресурсов.

Кроме того, планируется ввести новые направления краевой поддержки оленеводства, в том числе племенного. Как отмечают в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, этот предусмотренный законопроектом механизм господдержки является наиболее эффективным. Так, на наращивание поголовья северных оленей из регионального бюджета за четыре года направили около 3,5 миллионов рублей. В течение этого времени численность особей в оленеводческих хозяйствах региона возросла в 2,5 раза.