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09:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Способы поддержки оленеводства пересмотрят в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края предлагают пересмотреть способы поддержки оленеводства в регионе.

Изменения будут направлены на повышение эффективности отрасли. Уже разработаны поправки в существующий краевой закон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в новой редакции собираются сохранить оленеводческим хозяйствам господдержку на охрану поголовья от хищных зверей, приобретение комбинированных кормов в случае ЧС, предоставление налоговых льгот. Также предлагается предусмотреть финансовую помощь на обеспечение доступности кредитных ресурсов.

Кроме того, планируется ввести новые направления краевой поддержки оленеводства, в том числе племенного. Как отмечают в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, этот предусмотренный законопроектом механизм господдержки является наиболее эффективным. Так, на наращивание поголовья северных оленей из регионального бюджета за четыре года направили около 3,5 миллионов рублей. В течение этого времени численность особей в оленеводческих хозяйствах региона возросла в 2,5 раза.

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