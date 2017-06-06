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09:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии через реку Уршак установят понтонный мост

УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане на реке Уршак установят понтонный мост и будет организована пешеходная зона.

Эти вопросы уже прорабатываются в администрации Уфимского района. Необходимость в данном сооружении возникла из-за ремонта основного моста. Непогода внесла коррективы в работы дорожников, непрекращающиеся дожди размывают объездные дороги.

Как пояснили в муниципалитете, из-за дождей уровень воды в реке поднялся на 1,5 метра, что привело к переливанию водонапорных труб и площадки для технологического проезда. В настоящее время подрядная организация ООО «Дормост» установила дополнительные водопропускные трубы для беспрепятственного прохождения воды.

На время ремонта моста организован объезд через автодорогу Фомичево — Енгалышево — Осоргино — Зубово, который в связи с обильными осадками также потребовала дополнительной отсыпки. Подрядчик уже приступил к этим дорожным работам.

Напомним, с 1 июня до 25 октября 2017 года в Уфимском районе закрыт на ремонт мост через реку Уршак на км 4+968 автомобильной дороги Фомичево — Булгаково — Федоровка.

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