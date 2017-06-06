В Башкирии через реку Уршак установят понтонный мост
УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане на реке Уршак установят понтонный мост и будет организована пешеходная зона.
УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане на реке Уршак установят понтонный мост и будет организована пешеходная зона.
Эти вопросы уже прорабатываются в администрации Уфимского района. Необходимость в данном сооружении возникла
Как пояснили в муниципалитете,
На время ремонта моста организован объезд через автодорогу Фомичево — Енгалышево — Осоргино — Зубово, который в связи с обильными осадками также потребовала дополнительной отсыпки. Подрядчик уже приступил к этим дорожным работам.
Напомним, с 1 июня до 25 октября 2017 года в Уфимском районе закрыт на ремонт мост через реку Уршак на км 4+968 автомобильной дороги Фомичево — Булгаково — Федоровка.