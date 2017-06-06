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11:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На Третьей продольной в Волгограде срезали половину дорожного полотна

В Волгограде продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на Третьей Продольной магистрали в границах от улицы Менделеева в Краснооктябрьском районе до улицы Неждановой в Ворошиловском районе, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Обновление дорожного покрытия в настоящий момент ведется на участке магистрали протяженностью 10,8 км в круглосуточном режиме. По плану подрядчиков, завершатся ремонтные работы на одной из ключевых транспортных артерий Волгограда уже в ноябре.

Сейчас на объекте работают более 30 единиц тяжелой строительной техники, в числе которой 5 современных катков, асфальтоукладчик с производительностью 2 тысячи тонн в сутки. Здесь трудятся 50 дорожных рабочих.

Ремонтные работы приводят к трудностям в части проезда по магистрали. Особое внимание заказчик, МУ «Комдорстрой», уделяет качеству покрытия. Образцы покрытия проходят лабораторные исследования. На финальном этапе ремонта при укладке верхнего слоя также будут исследоваться образцы щебеночно-мастичного асфальта обновленного дорожного полотна.

На Третьей Продольной методом холодного фрезерования срезано более половины от общей площади дорожного полотна — 155 тысяч квадратных метров. После фрезерования рабочие формируют выравнивающий слой асфальтобетона, сейчас его площадь составляет 50 тысяч квадратных метров. Одновременно на объекте проходит демонтаж разделительных полос. Их место займут новые барьерные ограждения.

В мэрии Волгограда отмечают, что темпы и объемы дорожного обновления в Волгограде идут в рост. Начинаются восстановительные работы на улице Елецкой, контракты заключены с дорожными организациями на обновление улиц Азизбекова, Ополченской, центральной набережной. Всего в 2017 году планируется привести в порядок около 100 километров улиц.

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