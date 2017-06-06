Иркутский аэропорт признан самым динамично развивающимся в СНГ

Международный аэропорт Иркутска стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» среди предприятий с объемом перевозок от 1 до 2 млн пассажиров. Организатором конкурса выступила международная негосударственная ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, включающая в себя 185 участников из 17-ти государств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе аэропорта.

Конкурс является независимым и, в отличие от большинства современных рейтингов, некоммерческим. Оценка деятельности аэропортов была сделана на основании перечня качественных характеристик, среди которых динамика перевозок. производительность труда, техническое перевооружение, востребованность воздушной гавани среди авиаперевозчиков и пассажиров, обеспечение безопасности полетов, реализованные инфраструктурные проекты.

«Это не первый наш приз за последние годы, приятно, что согласно внешней оценке, мы остаемся в числе наиболее эффективно работающих аэропортов страны», — сказал генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Алексей Рендоревский.

Напомним, что в 2016 году за счет собственной прибыли аэропорт Иркутска провел реконструкцию средней части ВПП, были привлечены к сотрудничеству шесть новых перевозчиков, открыто более 10-ти новых направлений, пассажиропоток превысил 1,7 млн человек.

Тенденция роста объемов перевозок сохраняется и в этом году. На сегодняшний день услугами аэропорта воспользовались порядка 700 тысяч пассажиров. Международный трафик увеличился по сравнению с прошлым годом на 65%. Рост пассажиропотока на внутрироссийских линиях более 9%.