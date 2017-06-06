Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казус Макрона: Лавров поставил двойку французскому президенту
Инсульт ведет к алкоголизму
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Теракт в Лондоне
09:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский аэропорт признан самым динамично развивающимся в СНГ

Конкурс проводился среди предприятий с объемом перевозок от 1 до 2 млн пассажиров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Международный аэропорт Иркутска стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» среди предприятий с объемом перевозок от 1 до 2 млн пассажиров. Организатором конкурса выступила международная негосударственная ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, включающая в себя 185 участников из 17-ти государств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе аэропорта.

Конкурс является независимым и, в отличие от большинства современных рейтингов, некоммерческим. Оценка деятельности аэропортов была сделана на основании перечня качественных характеристик, среди которых динамика перевозок. производительность труда, техническое перевооружение, востребованность воздушной гавани среди авиаперевозчиков и пассажиров, обеспечение безопасности полетов, реализованные инфраструктурные проекты.

«Это не первый наш приз за последние годы, приятно, что согласно внешней оценке, мы остаемся в числе наиболее эффективно работающих аэропортов страны», — сказал генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Алексей Рендоревский.

Напомним, что в 2016 году за счет собственной прибыли аэропорт Иркутска провел реконструкцию средней части ВПП, были привлечены к сотрудничеству шесть новых перевозчиков, открыто более 10-ти новых направлений, пассажиропоток превысил 1,7 млн человек.

Тенденция роста объемов перевозок сохраняется и в этом году. На сегодняшний день услугами аэропорта воспользовались порядка 700 тысяч пассажиров. Международный трафик увеличился по сравнению с прошлым годом на 65%. Рост пассажиропотока на внутрироссийских линиях более 9%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Ростелеком» представил деловым организациям Иркутска облачные услуги
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь