Бизнес-проекты по освоению дальневосточного гектара подготовили в правительстве Хабаровского края

Среди предложений — строительство овощехранилища, развитие животноводства, создание придорожного сервиса и другие варианты. В пособиях также указаны возможные формы и размер государственной поддержки в рамках различных профильных программ. Ознакомиться с проектами можно на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сейчас обладатели дальневосточных гектаров активно приступают к освоению земель. В основном граждане планируют использовать наделы под сельское хозяйство и индивидуальное жилищное строительство. Наша основная задача — помочь гражданам освоить участок земли, который они получили», — рассказала и.о. заместителя председателя правительства края — министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова.