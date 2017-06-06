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11:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Бизнес-проекты по освоению дальневосточного гектара подготовили в правительстве Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края подготовили методическую брошюру, в которой представлены 12 типовых бизнес-решений по освоению дальневосточного гектара.

Источник: Reuters

Среди предложений — строительство овощехранилища, развитие животноводства, создание придорожного сервиса и другие варианты. В пособиях также указаны возможные формы и размер государственной поддержки в рамках различных профильных программ. Ознакомиться с проектами можно на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сейчас обладатели дальневосточных гектаров активно приступают к освоению земель. В основном граждане планируют использовать наделы под сельское хозяйство и индивидуальное жилищное строительство. Наша основная задача — помочь гражданам освоить участок земли, который они получили», — рассказала и.о. заместителя председателя правительства края — министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова.

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