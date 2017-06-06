Более 70 тысяч свиней ежегодно будет появляться в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Свыше 70 тысяч свиней будет ежегодно выращиваться в Хабаровском крае. С такими нагрузками будет справляться предприятие, в основание которого Вячеслав Шпорт заложил капсулу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

6 июня, под дальневосточной столицей стартовала постройка свиноводческого комплекса. В ходе мероприятия, губернатор Хабаровского края, совместно с главой региона, заложил в основание будущего комплекса капсулу с посланием для потомков.

Сам комплекс будет заниматься как выращивание кормов, так и реализацией товара. Предприятие обойдётся в сумму 2,6 миллиарда рублей, из которых около двух миллиардов составляют займы.

Как отметил Вячеслав Шпорт, чтобы привлечь инвесторов для строительства таких крупных объектов, необходимо создавать благоприятные условия.

— Почему этот проект признан на сегодня привлекательным? Потому что он материалоёмкий. Сегодня инвесторов просто так не загонишь. Для этого нужны нормальные условия, хорошая поддержка, которая заключается в создании инфраструктуры и других мерах. Конечно, регион непростой, и такие крупные проекты требуют поддержки, — сообщил Вячеслав Шпорт.

По заверению генерального директора компании «СКИФ» Андрея Жжёных, новое предприятие может внести значимый вклад в агропромышленный статус края.

— Наш проект важный и своевременный. Видно, что инвестиционный климат в крае благоприятный. Я общаюсь с другими инвесторами и вижу, что они чувствуют большую поддержку. Своими действиями мы хотим сделать большой вклад в агропромышленный статус Хабаровского края в рейтинге Российской Федерации, — рассказал Андрей Жжёных.