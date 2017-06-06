«Росатом» и РАН разработали план сотрудничества на Нововоронежской АЭС

Представители госкорпорации «Росатом» и Российской академии наук (РАН) разработали документ о сотрудничестве в вопросах роботизации атомной электростанции. Документ приняли по итогам заседания научно-технического совета, которое проходило на Нововоронежской АЭС с 31 мая по 2 июня, сообщила пресс-служба НВ АЭС.

В мероприятии участвовали представители концерна «Росэнергоатом», военно-промышленного комплекса РФ, руководители Нововоронежской АЭС, ученые. Сотрудники вузов и промышленных организаций обсудили, как приблизить науку к реальным задачам атомной отрасли, в которой необходимо применение роботов.

— Нас интересуют все возможности робототехники для того, чтобы обеспечивать нормальную эксплуатацию оборудования, — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. — Особенно актуальны сейчас работа с радиоактивными отходами и то, что связано с выводом из эксплуатации отработавших свой ресурс энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Доктор физико-математических наук, академик РАН Феликс Черноусько подчеркнул, что задачи «максимально роботизировать все технологические процессы» нет.

— Роботизировать надо то, что непосредственно приведет к увеличению производительности, к повышению безопасности — для решения тех практических задач, которые важны в атомной отрасли. Одна из задач — привлечение молодых ученых и инженеров, — добавил Черноусько.

На Нововоронежской АЭС уже применяются инновационные системы управления перегрузочной машиной (на пятом и шестом энергоблоках), телевизионные системы, контролирующие загрузку ядерного топлива, система аварийной защиты турбины.