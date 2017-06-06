«Росатом» и РАН разработали план сотрудничества на Нововоронежской АЭС
В атомной отрасли планируют использовать возможности робототехники.
В атомной отрасли планируют использовать возможности робототехники.
Представители госкорпорации «Росатом» и Российской академии наук (РАН) разработали документ о сотрудничестве в вопросах роботизации атомной электростанции. Документ приняли по итогам заседания
В мероприятии участвовали представители концерна «Росэнергоатом»,
— Нас интересуют все возможности робототехники для того, чтобы обеспечивать нормальную эксплуатацию оборудования, — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. — Особенно актуальны сейчас работа с радиоактивными отходами и то, что связано с выводом из эксплуатации отработавших свой ресурс энергоблоков Нововоронежской АЭС.
Доктор
— Роботизировать надо то, что непосредственно приведет к увеличению производительности, к повышению безопасности — для решения тех практических задач, которые важны в атомной отрасли. Одна из задач — привлечение молодых ученых и инженеров, — добавил Черноусько.
На Нововоронежской АЭС уже применяются инновационные системы управления перегрузочной машиной (на пятом и шестом энергоблоках), телевизионные системы, контролирующие загрузку ядерного топлива, система аварийной защиты турбины.