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11:19 (мск), источник: Вести Приморье

Японцы хотят построить транспортный хаб в Приморье

В рамках совместного проекта планируется создание современного транспортного узла, включающего в себя наземный и водный транспорт. Главная цель проекта — создать современную и удобную транспортную инфраструктуру во Владивостоке, разгрузив его центр от пассажирских потоков. Проект предусматривает, в том числе, строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспортные потоки от городских вокзалов в сторону полуострова Эгершельд.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Делегация специалистов во главе с заместителем министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми прибыла в Приморье для того, чтобы принять участие в заседании по развитию городской среды во Владивостоке. Гостям показали железнодорожный и морской вокзалы. Также делегаты ознакомились с автомобильным и железнодорожным трафиком города.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, японские инвесторы готовы построить современный транспортный узел в краевом центре Приморья. В рамках совместного проекта планируется создание современного транспортного узла, включающего в себя наземный и водный транспорт. Главная цель проекта — создать современную и удобную транспортную инфраструктуру во Владивостоке, разгрузив его центр от пассажирских потоков. Проект предусматривает, в том числе, строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспортные потоки от городских вокзалов в сторону полуострова Эгершельд.

В планах у японского бизнеса — создание во Владивостоке инфраструктуры, которая предусматривает не только создание транспортного хаба, но и установку «умных» светофоров, строительство современных автопарковок, разбивку зон отдыха.

Наши страны расположены рядом друг с другом и мы заинтересованы в развитии Владивостока путем реализации интересных и современных проектов. Все это приведет к развитию туристической отрасли обоих государств.

Япония готова не только предложить оригинальные проекты развития города, которыми славится, но и вложить в их реализацию свой государственный и частный капитал.

Сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере. Совместный проект будет синхронизирован с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.

На сегодня российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока определилась с проектами. Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода «Спецзавод № 1».

Сегодня представители японской делегации также осмотрели центр города, ряд культурных объектов, парков, гостиницу «Хаятт» на мысе Бурный и другие объекты.

Конкретные предложения будут обсуждаться завтра, 7 июня, во время очередного заседания рабочей группы двух стран.

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