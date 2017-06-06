В Новосибирске сузят проезд по проспекту Дзержинского
Проезжую часть сузят на 4,5 метра, окончание работ намечено на 19 июня, рассказали в мэрии.
Проезжую часть сузят на 4,5 метра, окончание работ намечено на 19 июня, рассказали в мэрии.
В Новосибирске сузят проезд по проспекту Дзержинского, об этом сообщает
С 12 по 19 июня в районе здание по адресу ул. Планетная, 55/1 к1. сузят проезд по проспекту Дзержинского. Сужение проезда составит 4,5 метра.
«Это связано с проведением ИП Паршин А. В. земляных работ при реконструкции водопроводной камеры», — рассказали в муниципалитете.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.