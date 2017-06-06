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10:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сузят проезд по проспекту Дзержинского

Проезжую часть сузят на 4,5 метра, окончание работ намечено на 19 июня, рассказали в мэрии.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске сузят проезд по проспекту Дзержинского, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 12 по 19 июня в районе здание по адресу ул. Планетная, 55/1 к1. сузят проезд по проспекту Дзержинского. Сужение проезда составит 4,5 метра.

«Это связано с проведением ИП Паршин А. В. земляных работ при реконструкции водопроводной камеры», — рассказали в муниципалитете.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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