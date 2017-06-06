Инфляция в Нижегородской области за первые пять месяцев 2017 года составила 2%

Согласно информации, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 2,7%, непродовольственные товары подорожали в среднем на 1,2%, услуги — примерно на 2,4% по отношению к декабрю 2016 года.

Ранее сообщалось, что за март уровень инфляции составил 1%.

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,7%, непродовольственные товары — в среднем на 0,8%.