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11:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Инфляция в Нижегородской области за первые пять месяцев 2017 года составила 2%

Как сообщается в материалах на сайте Нижегородстата, за январь-май 2017 года по отношению к декабрю 2016 года уровень инфляции на потребительском рынке региона составил 2%.

Согласно информации, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 2,7%, непродовольственные товары подорожали в среднем на 1,2%, услуги — примерно на 2,4% по отношению к декабрю 2016 года.

Ранее сообщалось, что за март уровень инфляции составил 1%.

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,7%, непродовольственные товары — в среднем на 0,8%.

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