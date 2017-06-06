Правительство Омской области купит квартиры 34 ветеранам
Единовременная денежная выплата каждому участнику Великой Отечественной войны составила 1,2 миллиона рублей.
Единовременная денежная выплата каждому участнику Великой Отечественной войны составила 1,2 миллиона рублей.
В прошлом месяце ко Дню Победы региональное правительство вручило 52 ветеранам свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья. Размер выплаты составляет 1 194 192 рубля.
Накануне областное министерство строительства и ЖКХ отчиталось, что по состоянию на 5 июня профинансировано уже 34 договора на общую сумму 40,6 миллиона рублей. Три участника и инвалида Великой Отечественной войны и шесть ветеранов представили в Минстрой документы на оплату нового жилья. Ещё выбирают для себя квартиры 12 ветеранов.