Правительство Омской области купит квартиры 34 ветеранам

В прошлом месяце ко Дню Победы региональное правительство вручило 52 ветеранам свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья. Размер выплаты составляет 1 194 192 рубля.

Накануне областное министерство строительства и ЖКХ отчиталось, что по состоянию на 5 июня профинансировано уже 34 договора на общую сумму 40,6 миллиона рублей. Три участника и инвалида Великой Отечественной войны и шесть ветеранов представили в Минстрой документы на оплату нового жилья. Ещё выбирают для себя квартиры 12 ветеранов.