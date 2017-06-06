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10:19 (мск), источник: Om1.ru

Правительство Омской области купит квартиры 34 ветеранам

Единовременная денежная выплата каждому участнику Великой Отечественной войны составила 1,2 миллиона рублей.

В прошлом месяце ко Дню Победы региональное правительство вручило 52 ветеранам свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья. Размер выплаты составляет 1 194 192 рубля.

Накануне областное министерство строительства и ЖКХ отчиталось, что по состоянию на 5 июня профинансировано уже 34 договора на общую сумму 40,6 миллиона рублей. Три участника и инвалида Великой Отечественной войны и шесть ветеранов представили в Минстрой документы на оплату нового жилья. Ещё выбирают для себя квартиры 12 ветеранов.

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