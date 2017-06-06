В Волгограде приступили к созданию второй очереди парка у Мамаева кургана

«В рамках второго этапа благоустройства на оставшейся территории запланировано создание пешеходных и велосипедных дорожек, разбивка зеленого амфитеатра, установка современных парковых светильников и садовой мебели», — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Все эти объекты расположатся в границах от Аллеи России до железнодорожных путей — на территории площадью 5 гектаров. В настоящее время ведется опиловка сухих деревьев. В будущем тут планируется высадить около 1700 молодых зеленых деревьев и кустарников, также в ближайшее время строители начнут рыть траншеи под устройство будущих пешеходных дорожек.

Напомним, что в рамках первой очереди благоустройства на Мамаевом кургане была создана Аллея России.