Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Самый толстый в мире мальчик похудел
«Будто наблюдала двух разных людей»: журналистка о Путине
Пенсии в России предложили платить иначе
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде приступили к созданию второй очереди парка у Мамаева кургана

Благоустройство второй очереди Мемориального парка, расположенного у подножия Мамаева кургана, началось в Волгограде.

«В рамках второго этапа благоустройства на оставшейся территории запланировано создание пешеходных и велосипедных дорожек, разбивка зеленого амфитеатра, установка современных парковых светильников и садовой мебели», — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Все эти объекты расположатся в границах от Аллеи России до железнодорожных путей — на территории площадью 5 гектаров. В настоящее время ведется опиловка сухих деревьев. В будущем тут планируется высадить около 1700 молодых зеленых деревьев и кустарников, также в ближайшее время строители начнут рыть траншеи под устройство будущих пешеходных дорожек.

Напомним, что в рамках первой очереди благоустройства на Мамаевом кургане была создана Аллея России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
10 идей для самой необычной свадьбы
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В Петербурге построят несколько новых платных автодорог
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь