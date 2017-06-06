601 дом капитально отремонтируют в Калининградской области до конца года

По итогам прошлого года регион признан одним из лучших в стране по реализации данной программы. В этом году улучшить условия проживания смогут более 17 тысяч человек.

Сегодня конкурсы по отбору подрядных организаций объявлены по 598 домам. Из них работы ведутся в 380 объектах, а в 79-ти — полностью завершены.

«На сегодняшний день все муниципальные образования — участники проекта “Формирование комфортной городской среды” разработали собственные программы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Контракты на работы будут заключены в первой половине июля», — сообщил Федосеев.

Так, в этом году в Калининграде, Гвардейске, Светлом и Советске приведут в порядок 45 дворов и пять общественных территорий. На эти цели направят 289,3 млн рублей. Благоустроят часть парка в Багратионовске, где построят летний театр. На данные цели выделят 8,1 млн руб.