Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система»

УФА, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство минземимущества Башкирии о присоединении к иску «Роснефти» к АФК «Система» в качестве соистца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство», — сказала судья.

Представитель «Роснефти» пояснил, что компания увеличила сумму исковых требований со 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб. в связи с изменением валютных курсов.

«Сумма причиненных “Башнефти” убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара. Существенную долю в операционной деятельности ПАО АНК “Башнефть” занимает экспортная выручка от реализации нефти и нефтепродуктов. Расходы ПАО, как и большинства ВИНК, также в существенной части производятся в иностранной валюте, либо зависят от курса доллара. За валюту приобреталось основное оборудование. К курсу доллара привязано налогообложение», — пояснил представитель истца.

Минземимущества Башкирии увеличение суммы иска «Роснефти» к АФК «Система» поддерживает, заявил в суде представитель ведомства.

Представитель «Роснефти» также отметил, что доля указанных налогов и пошлин в структуре себестоимости продукции составляет не менее 30%, а процент валютных заимствований в портфеле «Башнефти» составлял более 50%.

«Роснефть» считает, что сумма убытков, причиненных «Башнефти» в размере 106,6 млрд руб., обоснованно пересчитана в доллары по курсу на дату определения размера убытков.

Увеличение иска — нонсенс

АФК «Система» считает «нонсенсом» уточнение требований «Роснефти» по сумме иска, заявил представитель организации на предварительном заседании.

«Нонсенс. Это дополнительное требование, которое не было указано ранее. Сумма в 63 с лишним миллиарда рублей в первоначальном иске не фигурировала. При этом видим из расчета, который прилагался к иску: требования, изначально заявленные, не изменились», — сказал представитель ответчика.