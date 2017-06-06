ЭКСПО-2025 привлечет на Средний Урал 500 миллиардов рублей

В случае победы заявки Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025 Свердловская область заработает более 500 миллиардов рублей. Об этом заявил врио губернатора Евгений Куйвашев, выступая на заседании регионального Заксобрания 6 июня, передает «Уралинформбюро».

Такой экономический эффект дадут порядка 30 миллионов посетителей ЭКСПО-2025, каждый из которых пробудет в столице Урала в среднем 2 дня. Гости обеспечат доходы малого и среднего бизнеса. Впрочем, эффект коснется и крупной промышленности.

«Область получит огромную строительную площадку — для этого нужны металлоконструкции, бетон, рабочая сила. Я рассчитываю, что мы получим максимум возможного от проведения этой выставки», — подчеркнул глава региона.

Стоит напомнить, что заявка Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО-2025» ушла в Международное бюро выставок 22 мая 2017 года. Конкуренцию России составят Франция и Япония. Победителя объявят на 164 Генеральной ассамблее бюро выставок в ноябре 2018 года.