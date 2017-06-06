В Перми пройдут тематические ярмарки вакансий

Тем, кто ищет работу, предлагают посетить тематические ярмарки вакансий. 7 и 8 июня они пройдут в Мотовилихинском и Орджоникидзевском отделах городского Центра занятости.

Как сообщается на сайте городской администрации, 7 июня с 10.00 до 10.40 работодатель предложит работу специалистам по продаже недвижимости в Мотовилихинском отделе (улица 1905 года, 1, кабинет № 12)..

8 июня ярмарку вакансий проведет Пермский военный институт войск национальной гвардии. Пермякам предложат службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. Мероприятие состоится в Орджоникидзевском отделе городского центра занятости (улица Вильямса, 24, кабинет № 208) с 10 до 11 часов.