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10:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пройдут тематические ярмарки вакансий

7 и 8 июня желающих найти работу ждут в Мотовилихинском и Орджоникидзевском отделах Центра занятости.

Источник: Reuters

Тем, кто ищет работу, предлагают посетить тематические ярмарки вакансий. 7 и 8 июня они пройдут в Мотовилихинском и Орджоникидзевском отделах городского Центра занятости.

Как сообщается на сайте городской администрации, 7 июня с 10.00 до 10.40 работодатель предложит работу специалистам по продаже недвижимости в Мотовилихинском отделе (улица 1905 года, 1, кабинет № 12)..

8 июня ярмарку вакансий проведет Пермский военный институт войск национальной гвардии. Пермякам предложат службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат. Мероприятие состоится в Орджоникидзевском отделе городского центра занятости (улица Вильямса, 24, кабинет № 208) с 10 до 11 часов.

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