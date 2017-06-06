Волгоградская область в первом квартале ухудшила социально-экономические показатели

Самый низкий индекс промпроизводства в первом квартале 2017 года в ЮФО отмечен в Волгоградской области — сокращение составило 4,4%. Для сравнения, в Краснодарском крае индекс вырос 4,4%, в Ростовской области на 15,8%, а в Астраханской области — на 22,5% (максимальный результат в округе за квартал).

Объем выполненных строительных работ в Волгоградской области также один из самых низких в ЮФО — в январе-апреле 2017 года в сравнении с соответствующим периодом 2016 года он сократился на 31,5% и составил 10,2 млрд руб. В Астраханская область падение по этому виду работ составило 21,2% (3,8 млрд руб.), Краснодарский край показал рост на 12,3% (до 63,3 млрд руб.), Ростовская область увеличила показатель на 23% (до 22,8%). Ввод жилья сократился во всех регионах ЮФО в среднем на 10−15%, но Ростовская область увеличила сдачу на 4,8%.

Удельный вес убыточных организаций в Волгоградской области в январе-апреле составил 37,5% (сумма убытка 8,6 млрд руб.), в Астраханской области 48,3% (1,8 млрд руб. убытка), 35,5% в Краснодарском крае (12,8 млрд руб.) и 32,1% в Ростовской области (11,9 млрд руб.).

Положительные показатели Волгоградская область имеет в производстве продуктов животноводства — рост на 6,7%, это лучший показатель в округе за первый квартал 2017 года. Для сравнения, индекс Ростовской области в этой отрасли увеличился на 2,3%, остальные регионы практически не изменили объема производства в животноводстве или снизили его. Почти не изменился за год оборот розничной торговли и общественного питания — в большинстве регионов ЮФО он фактически остался на уровне первого квартала 2016 года или незначительно снизился.

Самую высокую начисленную заработную плату традиционно демонстрирует Краснодарский край (27,9 тыс. рублей), за ним следует Севастополь (26,6 тыс. рублей), Ростовская область (26,2 тыс. рублей) и Волгоградский регион (26,2 тыс. рублей). Однако в целом по денежным доходам населения показатели сильно отличаются: 29,3 тыс. рублей в Краснодарском крае, 23,3 тыс. рублей в Ростовской области, 19,1 тыс. рублей в Астраханской и 18,6 тыс. рублей в Волгоградской области. Впрочем, Волгоград в первом квартале отчитался одним из самых низких в ЮФО показателей по просроченной задолженности по заработной плате — 22,4 млн рублей.