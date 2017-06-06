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10:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

В отчете Всемирного банка отмечается, что усилия Кабмина по стабилизации экономической ситуации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, позволили уже в 2016 году перейти к росту ВВП в 2,3%.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, а в 2019 году — до 4% с 3%, сохранив при этом прогноз роста на текущий год на уровне 2%, сообщается в отчете, опубликованном Всемирным банком (ВБ).

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В отчете отмечается, что усилия правительства Украины по стабилизации экономической ситуации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, позволили уже в 2016 году перейти к росту ВВП в 2,3%, сообщает УНИАН.

При этом в ВБ отметили, что ситуация на мировых сырьевых рынках стабилизировалась и может послужить поддержкой экономического роста в развивающихся странах, а также способствовать смягчению монетарной политики.

В то же время, негативными факторами для экономики Украины могут стать ограничение спроса от домохозяйств, а также торговая блокада оккупированных территорий Донбасса.

Ранее Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, а в 2018-м — на уровне 3,2%. МВФ также подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% и 7% в 2017 и 2018 годах соответственно. При этом фонд улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП (после четвертого пересмотра программы EFF), в следующем году — до 2,9% с 3% ВВП.

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