В разработку двигателя ПД-35 будет инвестировано 180 млрд рублей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева.

«Сейчас ведутся научно-исследовательские разработки, разрабатываются прорывные технологии, без которых он не будет конкурентоспособен. На разработку правительство отвело шесть лет. Общий объем инвестиций — 180 млрд руб.», — цитирует агентство Иноземцева.

По его словам, 60 млрд руб. из них запланировано на программу строительства испытательных стендов и лабораторий, необходимых для разработки и создания двигателя. Затем, в следующие шесть лет, будут проведены опытно-конструкторские работы и пройдена сертификация.

Напомним, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском «Авиадвигателе» и рыбинском «Сатурне». Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн).