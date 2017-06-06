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10:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ММК поменял фирменное наименование

С ОАО на ПАО.

ОАО «ММК» сменило название. Решение об изменении наименования Общества для приведения его в соответствие с требованиями новой редакции ГК РФ было принято на общем собрании акционеров, сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ММК.

С 5 июня 2017 года полным фирменным наименованием ММК на русском языке является Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», сокращенным фирменным наименованием — ПАО «ММК». Полное фирменное наименование акционерного общества на английском языке — Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works, сокращенное — PJSC MMK.

Адрес, номера телефонов, платежные и иные реквизиты (кроме наименования) остаются без изменений. Не потребуют корректировок и правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее фирменное наименование комбината.

Новая редакция устава ПАО «ММК» доступна на официальном сайте Общества.

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