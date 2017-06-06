Бюджетников Калининграда переводят на национальную платежную систему «Мир»

График поэтапного перехода уже утвержден, сообщил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов.

Как сообщалось ранее, с 2018 года банки будут использовать только национальные платежные инструменты при операциях по счетам работников, получающих выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов. Среди них — государственные и муниципальные служащие, студенты и пенсионеры.

«С 1 июля 2017 года кредитные организации и торговые точки должны быть готовы к приему данных банковских карт. В случае возникновения сложностей пользователям рекомендуют направлять жалобы через официальный сайт финансового учреждения», — сообщили в отделении по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

При этом работники смогут получать зарплаты наличными. Также будут выпущены кобейджинговые карты, то есть работающие в инфраструктуре двух платежных систем.