Бюджетников Калининграда переводят на национальную платежную систему «Мир»
Калининградских бюджетников переводят на национальную платежную систему «Мир».
Калининградских бюджетников переводят на национальную платежную систему «Мир».
График поэтапного перехода уже утвержден, сообщил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов.
Как сообщалось ранее, с 2018 года банки будут использовать только национальные платежные инструменты при операциях по счетам работников, получающих выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов. Среди них — государственные и муниципальные служащие, студенты и пенсионеры.
«С 1 июля 2017 года кредитные организации и торговые точки должны быть готовы к приему данных банковских карт. В случае возникновения сложностей пользователям рекомендуют направлять жалобы через официальный сайт финансового учреждения», — сообщили в отделении по Калининградской области
При этом работники смогут получать зарплаты наличными. Также будут выпущены кобейджинговые карты, то есть работающие в инфраструктуре двух платежных систем.