Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями – СМИ
В стразах, без белья: Андерсон в прозрачном платье
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Шестидневная война
10:56 (мск), источник: NewsKo

Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 14,2%

Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» за пять месяцев этого года вырос на 14,2% и составил 453 тыс.77 человек.

Источник: Reuters

Так, пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 8,5% (406 тыс. 727 человек), на международных линиях на 112,7% (46 тыс. 350 человек).

С января по май в пермском аэропорту было выполнено 2 тыс. 793 взлётно-посадочных операции, из которых 2 тыс. 305 — регулярных и 488 — чартерных.

32% пассажиров воспользовались услугами «Аэрофлота», 27% — S7, 13,6% — «Победы» и 10% — «России».

Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Среди международных: Анталья, Нячанг, Гоа, Пхукет и Бангкок.

В мае 2017 года рост пассажиропотока составил 29,3%. Самыми популярными направлениями в мае стали Москва, Анталья, Санкт-Петерберг, Сочи, Энфида, Казань, Ларнака, Даламан, Ираклион и Самара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победа небольшая, но важная
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь