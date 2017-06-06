Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 14,2%

Так, пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 8,5% (406 тыс. 727 человек), на международных линиях на 112,7% (46 тыс. 350 человек).

С января по май в пермском аэропорту было выполнено 2 тыс. 793 взлётно-посадочных операции, из которых 2 тыс. 305 — регулярных и 488 — чартерных.

32% пассажиров воспользовались услугами «Аэрофлота», 27% — S7, 13,6% — «Победы» и 10% — «России».

Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Среди международных: Анталья, Нячанг, Гоа, Пхукет и Бангкок.