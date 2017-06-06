Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 14,2%
Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» за пять месяцев этого года вырос на 14,2% и составил 453 тыс.77 человек.
Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» за пять месяцев этого года вырос на 14,2% и составил 453 тыс.77 человек.
Так, пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 8,5% (406 тыс. 727 человек), на международных линиях на 112,7% (46 тыс. 350 человек).
С января по май в пермском аэропорту было выполнено 2 тыс. 793
32% пассажиров воспользовались услугами «Аэрофлота», 27% — S7, 13,6% — «Победы» и 10% — «России».
Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва,
В мае 2017 года рост пассажиропотока составил 29,3%. Самыми популярными направлениями в мае стали Москва, Анталья,