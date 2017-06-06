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14:32 (мск), источник: ТАСС

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о реновации

В тексту поступило 144 поправки от правительства и депутатов всех фракций, 90% из них были приняты частично или полностью, сообщил председатель комитета Евгений Москвичев.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству во вторник рекомендовал палате принять ключевые поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал на заседании комитета его председатель Евгений Москвичев, к тексту поступило 144 поправки от правительства РФ, от депутатов всех фракций. По его словам, 90% этих поправок принято или частично, или полностью. «Не приняты поправки, их около 20, которые вносят изменения в концепцию законопроекта, с которыми надо работать и дальше принимать, может быть, даже политическое решение», — отметил парламентарий.

Гарантии для жителей

По словам Москвичева, депутаты всех фракций, встречаясь с жителями Москвы, увидели, какие именно для них нужны гарантии. «Это право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации», — назвал он ключевые из них, перечисляя поправки ко второму чтению. «Мы говорим о том, что в понятия “равнозначность” и “денежная компенсация” должны входить не только стоимость квартиры, но и стоимость общих помещений, и при этом нельзя забывать о земле, которая находится под домом», — подчеркнул политик.

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«Мы постарались прописать все вопросы, о которых мы говорили: вместо 60 (будет) 90 дней (на принятие решения о переселении)», — продолжил Москвичев. «Прописали (необходимость того), чтобы в районе, где будут проживать (переселенные) жители Москвы, обратить особое внимание на транспортную инфраструктуру, школы, к которым люди привыкли, поликлиники, спортзалы, — рассказал он. — Мы даже ставили вопрос о том, если жители будут переезжать, пусть лучше переезжают всем подъездом, потому что они десятилетиями жили там».

Кроме того, поправки обязывают московские власти «соблюдать нормы федерального законодательства о постановке на кадастровый учет, о регистрации, о земельных отношениях». «Мы постарались не менять федеральные законы по теплоэнергетике, по газоснабжению», — добавил глава комитета.

«Мы понимали, что надо писать закон больше прямого действия, а не отсылочного к региону, закон, который я бы назвал пилотным или шаблонным, по которому, может быть, будет жить вся Россия, а отрабатывать эти вопросы будем на Москве», — заявил Москвичев. «Мы постарались, чтобы все квартиры сдавались с хорошим ремонтом, с отделкой. Если жители не могут переехать, то власть обязана организовать за свои деньги этот переезд», — добавил он.

Соцнайм и коммуналки

«Мы посмотрели по вопросам соцнайма. Мы считаем, что у них (граждан, которым жилье предоставлено по социальному найму) должны быть такие же права, как и у собственников жилья», — заявил также Москвичев. «Если кто-то живет в коммуналке или в общежитии, мы говорим, что люди должны получить квартиры», — подчеркнул он.

«Мы понимаем, что есть не только вопросы реновации, но и вопросы аварийного жилья», — отметил также глава думского комитета. «Мы долго работали по этому вопросу и сказали: «Нет, по «аварийке» есть другой закон, по которому надо жить», — изложил Москвичев позицию депутатов.

«Мы убрали понятие, что люди получают что-то бесплатно. Люди свои квартиры отдают власти, и эта квартира чего-то стоит», — акцентировал внимание он.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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