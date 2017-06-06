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11:18 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэрия Екатеринбурга проведет торги по муниципальным маршрутам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с 1 июля отменят тринадцать маршрутов, а остальные, в том числе, муниципальные маршруты, появятся на торгах, заявил в эфире программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний» замглавы администрации по вопросам экологии, транспорта и благоустройства Евгений Архипов.

Проведение торгов по муниципальным перевозчикам запланировано на третий квартал этого года.

«На сегодняшний день принято решение о том, что 13 маршрутов с 1 июля закончат свою деятельность, остальные, в том или ином виде, — появятся на торгах. Я знаю, что коммерческие перевозчики уже готовятся к этим конкурсным процедурам. Часть из них, кто реально хочет работать в нашем городе, ведет переговоры по покупке новой техники. Некоторые, уже приобрели эту технику, эти зеленые автобусы, за которые жители проголосовали», — отметил Евгений Архипов.

При этом замглавы администрации уральской столицы подчеркнул, что создание Единого центра управления перевозками (ЦУП) позволит оперативно регулировать движение транспортных средств, отслеживать соблюдение перевозчиками расписания и то, какой объем работ они выполняют. В настоящее время МОАП и ТТУ уже внесли данные о своих маршрутах в эту систему, сейчас вносят информацию по частным перевозчикам.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга с 1 июля будет введена повременная оплата проезда. Введение повременной оплаты проезда является частью реформы маршрутной сети Екатеринбурга, подготовка к которой идет уже сейчас. К 2019 году, на который запланировано введение транспортной реформы, планируется создать выделенные полосы общественного транспорта, а также отменить ряд дублирующих друг друга маршрутов.

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