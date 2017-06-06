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12:49 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Три станции петербургского метро оснастят «умной» системой видеонаблюдения

Комплекс умеет различать лица пассажиров и распознавать преступников.

Три станции метро в Петербурге оборудуют системой интеллектуального виеонаблюдения. Соответствующий аукцион появился 5 июня на сайте госзакупок. Стоимость проект — 141 миллион рублей.

«Умной» системой оснастят три станции — «Лесную», «Горьковскую» и «Петрогорадскую».

Видеокомплекс позволяет не только различать лица пассажиров подземки, но и сравнивать их с фотопортретами разыскиваемых преступников.

Интеллектуальное видеонаблюдение уже работает на станции «Ладожская».

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