Три станции петербургского метро оснастят «умной» системой видеонаблюдения
Комплекс умеет различать лица пассажиров и распознавать преступников.
Комплекс умеет различать лица пассажиров и распознавать преступников.
Три станции метро в Петербурге оборудуют системой интеллектуального виеонаблюдения. Соответствующий аукцион появился 5 июня на сайте госзакупок. Стоимость проект — 141 миллион рублей.
Видеокомплекс позволяет не только различать лица пассажиров подземки, но и сравнивать их с фотопортретами разыскиваемых преступников.
Интеллектуальное видеонаблюдение уже работает на станции «Ладожская».