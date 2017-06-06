На Красноярской магистрали увеличился объем грузоперевозок

За пять месяцев текущего года промышленные предприятия Красноярского края и республики Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали 34,9 млн тонн различных грузов. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Положительная динамика погрузки отмечена по следующим номенклатурам:

уголь — 22,7 млн тонн (+18,2% к аналогичному периоду 2016 года); руда цветная — 2,6 млн тонн (+8,3%); лесные грузы — 1,8 млн тонн (+3,9%); цветные металлы — 657 тыс. тонн (+3%); промсырье — 358,5 тыс. тонн (+6,5%).

Снижение сохраняется в сегменте железной руды. Так, по итогам пяти месяцев 2017 года со станций магистрали отправлено 299,3 тыс. тонн этого вида сырья, что на 34,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Снизились также объемы погрузки нефти — 4,3 млн тонн (-4,3%), зерна — 228,5 тыс. тонн (-1,9%), стройматериалов — 441,7 тыс. тонн (-40,9%).