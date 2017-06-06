Омская мэрия даст 4 миллиона субсидий предпринимателям

Завтра, 7 июня, в Омске начнется первый в этом году открытый конкурс на предоставление субсидий представителям малого и среднего бизнеса. Подать заявку на участие можно до 30 июня.

Организатором конкурса стал департамент городской экономической политики Омска. На эти цели планируется выделить 4 миллиона 300 тысяч рублей.

По словам директора департамента Ольги Парфеновой, каждый отдельный участник может получить до 200 тысяч рублей.

— Мы поддержим предприятия, которые вкладывают свои и заемные финансы в развитие бизнеса, представляют товары за пределами нашего города, участвуют в программах по энергосбережению, работают с детьми дошкольного возраста, -рассказала Парфенова.

Предполагается, что компенсация процентов по кредитам составит 200 тысяч рублей. Расходы на приобретение основных средств будут возмещаться в размере до 150 тысяч рублей.