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14:57 (мск), источник: Sputnik.md

Кишинев возобновил закупку электроэнергии в Приднестровье

У Украины Молдова будет закупать 30% электроэнергии, а у ЗАО «Молдавская ГРЭС» — 70%.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Молдова возобновила закупку электроэнергии у ЗАО «Молдавская ГРЭС», сообщили в пресс-службе АО «Energocom». Это предприятие принадлежит российской компании «Интер РАО».

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В конце марта компания «Energocom» заключила контракт на поставку электроэнергии с украинской компанией «DTEK Traiding», договор действителен до 31 марта 2018 года. При заключении этого соглашения в учет бралась более низкая цена. После подписания этого контракта компания ЗАО «Молдавская ГРЭС» предложила новую цену еще более выгодную — на 10% ниже, чем прописанная в контракте между АО «Energocom» и «DTEK Traiding».

«Учитывая новые условия, согласно которым Молдова может закупать электроэнергию по более низкой цене, а также исходя из обеспечения безопасности поставок электричества, были проведены дополнительные переговоры с обоими поставщиками и принято решение заключить контракт по поставкам электроэнергии и с компанией ЗАО “Молдавская ГРЭС”. Договор вступил в силу с 5 июня 2017 года», — сообщили в «Energocom».

В компании сообщили, что оба соглашения действительны до 31 марта 2018 года и гарантируют полное обеспечение электроэнергией. Таким образом, у Украины Молдова будет закупать 30% электроэнергии, а у ЗАО «Молдавская ГРЭС» — 70%.

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье на западном берегу Кучурганского лимана, на границе с Украиной (Одесская область), одна из крупнейших электростанций в Восточной Европе. Общая установленная мощность 12 энергоблоков ГРЭС составляет 2,5 ГВт. Станция снабжает электроэнергией Приднестровье и Молдову, а также поставляет производимую электроэнергию на экспорт в Румынию.

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