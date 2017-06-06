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12:58 (мск), источник: ТАСС

Власти направят 200 млн руб. на подготовку строительства моста через Обь в Новосибирске

По словам губернатора Новосибирской области, обязанность региона — подготовить площадку под строительство.

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Двести миллионов рублей из бюджета Новосибирской области будет выделено в текущем году на подготовку площадки под строительство четвертого моста через Обь. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.

«Считаю, что к концу сентября мы должны получить результат конкурса концессионеров, в бюджете области предусмотрены средства софинансирования: для начала в этом году — 200 млн рублей. Наша обязанность — подготовить площадку под строительство», — сказал губернатор, добавив, что затраты на ее обустройство предварительно оцениваются в 3,5 млрд рублей.

Городецкий уточнил, что финансовая модель проекта четвертого моста предполагает — 75% грантовых инвестиций, около 10% — из регионального бюджета, остальное — средства инвестора.

Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков оценил стоимость подготовительных работ в 3,8 млрд рублей. По его словам, под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них — жилые здания.

На сегодняшний день стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера. На строительно-монтажные работы заложено 30,5 млрд рублей без НДС.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

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