Жители новостроек в Коченево остались без воды из-за слабого напора в трубах

Алексей, житель рабочего посёлка Коченево: «К пяти вечера вот такая струйка, а потом этот напор пропадает, если вот такая струйка бежит, то это чудо! А после 5 вода исчезает вообще».

Алексей с семьей переехали в новостройку три года назад. Без воды — каждое лето. Старожилы говорят, проблемы были всегда. В таких же условиях почти сто человек — все жители новостроек.

Алексей Коныгин, житель рабочего посёлка Коченево: «Вы обращались с этой проблемой в администрацию в ЖКХ? — нет, мы никуда не обращались».

«Вести» обратились. Тут же… К новостройкам приехали местные коммунальщики.

Алексей Моргун, директор МУП «ЖКХ-КОЧЕНЕВО»: «Вот это разве плохой напор? Вода подается в полном объеме! — А как быть, если на первом есть вода, а до третьего не доходит? — Ну, пускай управление дома насос ставят. Что хотят пусть ставят».

Пока разбираются, кто должен ставить насос. Жители переживают, что вскоре воды не хватит даже первым этажам.

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Район развивается и, например, здесь по соседству дома строят еще выше, по 4 этажа. Но застройщик побеспокоился, в этих водах проблемы с водой не будет, т.к. здесь установили насосы».

Нет насосов — нет воды. Есть и другая причина квартирной засухи — говорят в администрации — дачники!

Владимир Белоусов, заместитель Главы рабочего поселка Коченево по благоустройству: «Мало того, что поливают, так берут — на целый день бросают шланг, машину моют, вода утекает. Не хватает просто. Ночью напор воды есть».

Опыт прошлых лет показывает, вода вернется в квартиры с первыми дождями. Нужна новая скважина. Проект, заявили местные власти, есть. Денег нет.