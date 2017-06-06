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12:26 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» готов к обсуждению с Украиной поставок газа после 2019 года

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. «Газпром» готов вступить в переговоры с Украиной по поставкам газа после 2019 года, сообщил зампред правления компании Александр Медведев.

Источник: Reuters

«Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного — приехать к нам. Тем более они всегда приезжали обсуждать транзит к нам. В ответ мы получили приглашение приехать, еще до выборов, правда, Трампа, на переговоры в США. Может быть такой тонкий юмор, я давно в Нью-Йорке не был, я бы с удовольствием съездил, но не по этому поводу», — ответил он на вопрос о планах поставки газа через Украину после 2019 года.

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«То, что определенные объемы могут остаться для транзита через Украину — это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной», — добавил Медведев.

«Газпром» планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым.

В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

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