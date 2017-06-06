Дорожники продолжают ямочный ремонт дороги Артем — Находка
Дорожные бригады «Примавтодора» переместились в район Фокино и Ливадии.
Дорожные бригады «Примавтодора» переместились в район Фокино и Ливадии.
Владивосток, 6 июня, PrimaMedia.
Сотрудники предприятия «Примавтодор» продолжают вести ямочный ремонт дороги Артем — Находка. В настоящий момент работы идут на трех участках. По словам гендиректора компании Дмитрия Горлова, три дорожных бригады ремонтируют проезжую часть на трассе
«В настоящий момент ремонт дорожного покрытия с помощью фрезы идет в районе Фокино. Еще две дорожные бригады и пескоструйная машина Примавтодора работают на дороге Шкотово — Партизанск в районе Новой Москвы, там начали устранять пучины», — добавил Дмитрий Горлов.
Напомним, что в этом месяце на трассе Артем — Находка — порт Восточный начнется капитальный ремонт участков общей протяженностью 32 километра. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил привести в порядок наиболее поврежденные участки этой трассы до начала пикового летнего трафика.