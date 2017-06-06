Пермский край и «Уралкалий» заключают специнвестконтракт на 55 миллиардов

Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Пермского края Максим Решетников и гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.

Документ предусматривает строительство нового промышленного производства — рудник на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения мощностью 11 млн тонн сильвинитовой руды в год.

Кроме того планируется возвести новую технологическую секцию на перерабатывающей фабрике рудоуправления Березники-3.

При этом производственная мощность фабрики достигнет 2,8 млн тонн хлористого калия в год. Реализация проекта принесет 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 55 млрд рублей.

«Сегодняшнее подписание — еще один шаг к реализации долгосрочной промышленной политики, к выстраиванию системного подхода, ориентированного на максимальное развитие производственного и социального потенциала территорий. Данная программа послужит импульсом к созданию новых рабочих мест и увеличению занятости населения Пермского края», — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Специнвестконтракт — пример реализации подхода “льготы в обмен на инвестиции”, который выгоден для всех: регион получает рабочие места, а инвестор — значительные налоговые преференции. Пермский край был первым регионом России, который начал внедрять специнвестконтракты, сегодня мы продолжаем эту работу и намерены ее наращивать. Инструмент достаточно прост, надежен и гарантирует результат», — подчеркнул глава Пермского края Максим Решетников.

«Подписание меморандума не только устанавливает новый стандарт отношений между Пермским краем и “Уралкалием”, но и формирует условия для успешного долгосрочного развития компании», — отметил гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.