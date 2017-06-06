Более 7 тонн черешни неизвестного происхождения уничтожено на Дону
Более 7 тонн черешни неизвестного происхождения уничтожено в Ростовской области.
Более 7 тонн черешни неизвестного происхождения уничтожено в Ростовской области.
По информации Россельхознадзора, автомобиль, перевозивший 7570 кг черешни без фитосанитарных документов, был остановлен на 944-м километре трассы М-4 «Дон».
При осмотре груза была обнаружена упаковка, характерная для европейских стран. На поддонах выявлены следы уничтожения маркировки.
Напомним, в соответствии с законодательством РФ продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки подлежит изъятию и уничтожению.
Сообщается, что черешня была уничтожена на полигоне ТБО в