Более 7 тонн черешни неизвестного происхождения уничтожено на Дону

По информации Россельхознадзора, автомобиль, перевозивший 7570 кг черешни без фитосанитарных документов, был остановлен на 944-м километре трассы М-4 «Дон».

При осмотре груза была обнаружена упаковка, характерная для европейских стран. На поддонах выявлены следы уничтожения маркировки.

Напомним, в соответствии с законодательством РФ продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки подлежит изъятию и уничтожению.