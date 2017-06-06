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12:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 7 тонн черешни неизвестного происхождения уничтожено на Дону

Более 7 тонн черешни неизвестного происхождения уничтожено в Ростовской области.

По информации Россельхознадзора, автомобиль, перевозивший 7570 кг черешни без фитосанитарных документов, был остановлен на 944-м километре трассы М-4 «Дон».

При осмотре груза была обнаружена упаковка, характерная для европейских стран. На поддонах выявлены следы уничтожения маркировки.

Напомним, в соответствии с законодательством РФ продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки подлежит изъятию и уничтожению.

Сообщается, что черешня была уничтожена на полигоне ТБО в Северо-Западной промзоне Ростова.

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