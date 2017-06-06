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15:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Аэропорт Волгограда открыл новый авиарейс до греческого Ираклиона

Авиарейс до Ираклиона, административного центра Крита, открыт в аэропорту Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе аэропорта, первые пассажиры утром 6 июня отправились на отдых в торжественной обстановке. На аэровокзале в часть запуска рейса работали аниматоры, играла арфистка, гостей ждали бесплатные угощения.

Теперь регулярные полеты до Ираклиона будут выполняться дважды в неделю — во вторник и в пятницу, в 4.40 утра. Время в пути составит 3 часа. Прибытие в пункт назначения по вторникам — в 2.40 по местному времени, в пятницу — в 3.30 поместному времени.

Напомним, что также открыты летние направления на российские курорты. Так, на полеты в Сочи и Симферополь можно получить скидку в 30%.

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