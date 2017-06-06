Аэропорт Волгограда открыл новый авиарейс до греческого Ираклиона
Авиарейс до Ираклиона, административного центра Крита, открыт в аэропорту Волгограда.
Авиарейс до Ираклиона, административного центра Крита, открыт в аэропорту Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Теперь регулярные полеты до Ираклиона будут выполняться дважды в неделю — во вторник и в пятницу, в 4.40 утра. Время в пути составит 3 часа. Прибытие в пункт назначения по вторникам — в 2.40 по местному времени, в пятницу — в 3.30 поместному времени.
Напомним, что также открыты летние направления на российские курорты. Так, на полеты в Сочи и Симферополь можно получить скидку в 30%.