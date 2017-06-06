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12:13 (мск), источник: УНИАН

ГФС отчиталась о результатах повышения минималки работодателями

Сотрудники Фискальной службы с начала года убедили 8,4 тысячи работодателей повысить зарплату своим работникам.

По результатам проведенной представителями Государственной фискальной службы Украины в январе-апреле индивидуальной разъяснительной работы с работодателями 8,4 тысячи из них повысили уровень заработной платы своим работникам.

Как сообщается на сайте ГФС, в результате такого повышения в бюджет поступило 58,5 миллиона гривен налога на доходы физических лиц. При этом в органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 342 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы.

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В сообщении отмечается, что также погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 475,6 миллиона гривен, в результате чего в бюджет поступило 47,3 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и 220,9 миллиона гривен единого взноса. В органы прокуратуры направлены материалы в отношении 37 юридических лиц, имевших длительную задолженность по выплате заработной платы.

По оценкам ГФС, по итогам проверок с начала года нарушения налогового законодательства установлены у 67% проверенных плательщиков, в бюджеты доначислено свыше 111 миллионов гривен налога на доходы физических лиц, более 25 миллионов гривен единого взноса и почти 8 миллионов гривен военного сбора.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза — до 3200 гривен. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 миллиардов гривен.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, за выплату зарплат «в конверте» предусматривается штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

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