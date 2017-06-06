Кубань в прошлом году не освоила 6,7 млрд рублей

Эта информация была озвучена в ходе парламентских слушаний по проекту закона «Об исполнении краевого бюджета за 2016 год», сообщает пресс-служба ЗСК.

Напомним, что все расходы краевого бюджета носят программный характер и распределены по 26 государственным программам. Выполнение программ в прошлом году составило 97,6%.

На социально-культурную отрасль было направлено 146 млрд рублей или 72%. Анализируя исполнение краевого бюджета за 2016 год, депутаты обратили внимание на НДФЛ — только по этому налогу в прошлом году краевой бюджет недополучил 1,5 млрд рублей.

В целом, парламентарии отметили недостаточный уровень выполнения госпрограмм. Спикер заксобрания Владимир Бекетов обратил внимание на недопустимость такой ситуации, когда в бюджете предусматриваются средства на развитие экономики края, а они не осваиваются.

Депутаты также заслушали проект закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2016 год». Директор территориального фонда ОМС края Надежда Губриева рассказала, что общий объем доходов фонда составил более 47,42 млрд рублей и выполнен по доходам на 100,1%, а расходы исполнены в объеме 47,415 млрд рублей. Расходы на одного застрахованного жителя края составили 8810 рублей.

В свою очередь, председатель комитета заксобрания по здравоохранению Елена Капцова сообщила, что на Кубани не хватает 7 тыс. врачей и 12 тыс. среднего медицинского персонала.

Как писал «ФедералПресс», 7 июня состоится очередная сессия закосбрания, где в повестку включены два эти законопроекта.