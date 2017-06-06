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12:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Донской «Газпром» в мае выявил 113 незаконных врезок в газопроводы

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в мае 2017 года обнаружили и отключили 113 незаконных подключений к сетям газоснабжения.

В частности, 107 выявленных случаев связаны с действиями населения, шесть — предприятий. Наибольшее количество несанкционированных врезок в газопроводы было зафиксировано в Таганроге, Ростове и в Зернограде. Всего с начала года выявлено 793 незаконных подключений.

Материалы по фактам незаконных врезок специалисты газовой компании направили в правоохранительные органы. Нарушителям грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

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