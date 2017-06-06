В Ростове на содержание пляжей направят 2,5 млн рублей

Муниципальные пляжи Ростова расположены в Ворошиловском районе по ул. Капустина в парке «Дружба» и в Пролетарском районе на острове Зеленый. Кроме того, в Ростове действует частный пляж «Карьер» на ул. Пескова, 17.

На срок купального сезона с 1 июня по 1 октября на пляжах будут дежурить медработники и спасатели, территории будут убирать патрули.