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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове на содержание пляжей направят 2,5 млн рублей

Бюджет Ростова в 2017 году направит 2,5 млн рублей на содержание двух муниципальных пляжей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Муниципальные пляжи Ростова расположены в Ворошиловском районе по ул. Капустина в парке «Дружба» и в Пролетарском районе на острове Зеленый. Кроме того, в Ростове действует частный пляж «Карьер» на ул. Пескова, 17.

На срок купального сезона с 1 июня по 1 октября на пляжах будут дежурить медработники и спасатели, территории будут убирать патрули.

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