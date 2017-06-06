С начала года в бюджет России от Самарской области поступило 171 млрд руб. налогов

Об этом сообщил руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров на заседании общественного совета областного налогового ведомства, которое состоялось 6 июня.

По общему объему налоговых поступлений в бюджетную систему Самарская область удерживает лидерские позиции среди регионов ПФО (второе место) и входит в десятку сильнейших регионов страны.

Из 171 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 83 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 11 млрд руб. или на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основной рост в консолидированный бюджет РФ был получен по платежам за пользование недрами и природными ресурсами в 1,6 раза. По акцизам прирост составил 60,4%, по НДС 33%, по налогу на прибыль 22,2%.

Из 171 млрд руб., что на 18,6% или на 8 млрд руб. больше аналогичного показателя прошлого года.

Общий объем поступлений в региональный бюджет на 1 июня 2017 г. составил 58,

Из 171 млрд руб., что на 4,1 млрд руб. или на 8,7% больше аналогичного показателя прошлого года.