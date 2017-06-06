ПриватБанк предупредил о возможных сбоях из-за регламентных работ
Банк принес извинения клиентам за возможные кратковременные неудобства.
Банк принес извинения клиентам за возможные кратковременные неудобства.
Национализированный «ПриватБанк» предупредил клиентов о возможных сбоях в работе сети банкоматов, терминалов и электронного банкинга во вторник, 6 июня, в связи с проведением текущих регламентных работ.
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Банк принес извинения клиентам за возможные кратковременные неудобства.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.
Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень — в январе текущего года.