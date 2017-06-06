Доход шести жителей Нижегородской области в 2017 году превысил 1 млрд. рублей

Например, в Борском районе наибольший доход зарегистрировали представители производства мороженного и торгово-закупочной деятельности. В Автозаводском районе областного центра наибольший доход принесли оптовая торговля и торговля автозапчастями, монтаж инженерного оборудования, здания и сооружений.

Предприниматели Нижегородского района Нижнего Новгорода больше всего заработали при сдаче в аренду и продаже имущества. В Советском районе города — доходы от оптовой торговли лако-красочными и строительными материалами.

«В основном это оптовая торговля. Производственной деятельности тут практически нет», — отметил Владимир Шелепов.

Так, общее количество декларантов-«миллионеров» с валовым доходом более 1 млн. рублей составило 13,4 тыс. человек.

В том числе, доход от 1 до 50 млн. рублей задекларировали 13 тыс. жителей региона. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 1,4 тыс. человек или на 12%.

О доходах от 50 до 100 млн. рублей заявили 62 человека. Это на 20 человек меньше, чем в 2016 году. Доходы от 100 до 500 млн. рублей указали в декларациях 94 гражданина, что на 2 человека больше, чем в 2016 году.

Кроме того, снизилось число декларантов с доходом от 500 млн. до 1 млрд. рублей. О таком доходе заявили в 10 декларациях. В 2016 году такой доход получили 11 человек.

Количество миллиардеров по сравнению с 2016 годом увеличилось на одного человека. Так, доходы от 1 до 10 млрд. рублей заявили 6 человек.