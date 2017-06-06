В Кремле считают преждевременным распространять проект реновации на всю РФ

«Реновация — это вопрос, связанный с экономическими возможностями. Мы знаем, что у регионов разные возможности в плане экономики и финансов. Как минимум, надо дождаться первых результатов реализации программы в Москве, тогда можно будет уже на этом опыте строить дальнейшие планы. Но еще раз повторяю, сейчас конкретных планов в отношении других регионов нет, все внимание сконцентрировано на Москве», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, что в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным она намерена предложить ему распространить программу реновации жилого фонда Москвы на всю Россию.