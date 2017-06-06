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13:44 (мск), источник: ТАСС

В Кремле считают преждевременным распространять проект реновации на всю РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться первых результатов программы в Москве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В Кремле считают преждевременной идею распространения проекта реновации жилья на всю Россию.

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«Реновация — это вопрос, связанный с экономическими возможностями. Мы знаем, что у регионов разные возможности в плане экономики и финансов. Как минимум, надо дождаться первых результатов реализации программы в Москве, тогда можно будет уже на этом опыте строить дальнейшие планы. Но еще раз повторяю, сейчас конкретных планов в отношении других регионов нет, все внимание сконцентрировано на Москве», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, что в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным она намерена предложить ему распространить программу реновации жилого фонда Москвы на всю Россию.

Комментарии
3
Геннадий Петропольский
скоро Москва станет отдельным государством в государстве, как Ватикан. При чем бюджет этого государства будет в разы выше, чем у остальной России. А пока это всё ТАК, но не официально!!!
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Игорь Яр
Перестройка, гласность, ускорение, модернизация, демократизация, инновация и реновация!
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вася полянский
лично мне что шло что пробегало эта бойда! я в своём доме живу! ))))))))))))
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