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13:52 (мск), источник: VN.ru

На 19 мест поднялась в инвестиционном рейтинге Новосибирская область

Сразу на 19 позиций улучшила свои позиции Новосибирская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

По итогам 2016 года, наш регион занял 27 место из 85 возможных. Об этом заявил на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

По словам губернатора, сегодня в регионе упрощаются процедуры ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Важнейшее приоритетное направление инвестиционной политики Новосибирской области — формирование индустриальных парков и технопарков.

В прошлом году Новосибирская область также совершила рывок, улучшив свою позицию в Национальном рейтинге на 11 пунктов (46 место), сообщает пресс-служба правительства НСО. А по некоторым показателям вошла в число регионов с лучшими управленческими практиками.

«Останавливаться на достигнутом мы не имеем права. Сейчас нам предстоит проанализировать результаты рейтинга по всем показателям и понять, в каком направлении мы продвинулись вперед, а в каком, возможно, все еще стоим на месте», — прокомментировал результат Владимир Городецкий.

Система показателей рейтинга состояния инвестиционного климата разработана с учетом лучшего отечественного и мирового опыта, говорится на официальном сайте АСИ. Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

По задумке, результаты рейтинга будут стимулировать конкуренцию регионов в борьбе за инвестиции. «Сегодня важно смотреть на тех, кто двигает страну вперед и дает нам хорошие практики поддержки и развития бизнеса», — заключил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. Четыре из них — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и Севастополь — оценивались вне рейтинга.

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