Дальнейшую судьбу крупнейшего строящегося на Урале свинокомплекса решат экологи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проект строительства крупнейшего свинокомплекса в Свердловской области на 250 тыс. голов должен пройти экологическую экспертизу, которая определит, будет ли он построен на этом месте. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Евгений Куйвашев на заседании регионального парламента.

Ранее сообщалось, что Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выделило 177 га под строительство крупного свинокомплекса на 250 тыс. голов на территории Серовского городского округа. Благодаря новому предприятию в городском округе только на стадии строительства предполагается создать более 1,2 тыс. дополнительных рабочих мест. Инвестором выступает холдинг «Ариант» (занимается от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети фирменных магазинов — прим. ТАСС), сумма инвестиций составляет около 12 млрд руб.

«Инвестор (холдинг “Ариант” — прим. ТАСС) не учел ряд моментов, связанных с экологической экспертизой. Сейчас назначено ее проведение. Если экологи разрешат строить на этом месте, то свинокомплекс будет построен. Все зависит от экологической экспертизы», — добавил Куйвашев.

В настоящее время строительные работы приостановлены. В холдинге ТАСС пояснили, что это связано с сезонностью работ, не уточнив подробностей. Первую очередь свинокомплекса планировалось сдать до конца 2017 года, вторая очередь строительства запланирована на 2018−2019 годы. В 2020 году планируется завершить строительство и выйти на полную производственную мощность объекта.

Позже в местных СМИ появилась информация о том, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект. В связи с этим Генпрокуратура начала проверку, а заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев написал письмо на имя врио губернатора Евгения Куйвашева, в котором обратил внимание на «проблемы в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Серовского городского округа».

На данный момент в Свердловской области самым крупным предприятием по производству свинины является свинокомплекс «Уральский», который рассчитан на ежегодное производство 350 тыс. товарных свиней, мощность более 40 тыс. тонн мяса в год.